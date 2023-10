Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: TAAG Angola Airlines commande quatre 787 Dreamliner information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le transporteur africain, TAAG Angola Airlines, allait ajouter le 787 Dreamliner, très économe en carburant, à sa flotte avec une commande de quatre appareils.



'Notre objectif est de travailler avec les meilleurs constructeurs du monde vers une flotte multi-types, afin de garantir que nous disposons des avions appropriés pour chaque typologie de vol, notamment nos liaisons intercontinentales', a déclaré Eduardo Fairen, directeur de TAAG Angola Airlines.



'L'option 787 répond à notre objectif de disposer d'équipements modernes, de taille réduite et efficaces, capables de remplacer progressivement notre flotte actuelle de gros-porteurs et d'offrir à nos clients une expérience de vol améliorée', a-t-il ajouté.



TAAG Angola Airlines exploite actuellement cinq jets 777-300ER (Extended Range), trois 777-200ER et sept 737-700 vers 12 destinations en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud et en Chine.





