Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : suspension de sites étendue au Washington Cercle Finance • 06/04/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé dimanche étendre la suspension temporaire de ses activités de production sur l'ensemble des sites dans la zone de Puget Sound et de Moses Lake jusqu'à nouvel ordre, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans l'Etat du Washington. Au cours de cette suspension, le constructeur aéronautique continuera de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour protéger ses employés. Il ajoute que ses sites qui restent ouverts sont évalués sur une base quotidienne.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.22%