Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : suspend la production à l'usine de Philadelphie Cercle Finance • 03/04/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Boeing suspend ses activités de production dans l'usine de Philadelphie, en Pennsylvanie, en raison de la propagation du Covid-19 dans la région. Le géant américain de l'aviation a annoncé qu'il suspendrait sa production dans son usine de Ridley Township, à partir du vendredi 3 avril, pendant deux semaines, avec un retour au travail prévu le 20 avril. Le site comprend des installations de fabrication d'avions militaires et d'hélicoptères CH-47F Chinook.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -5.83%