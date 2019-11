Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : SunExpress commande 10 737 MAX Cercle Finance • 18/11/2019 à 15:07









(CercleFinance.com) - SunExpress transforme une option en une commande pour 10 Boeing 737 MAX supplémentaires afin de poursuivre le renouvellement de sa flotte a annoncé le groupe aujourd'hui au Dubai Airshow 2019. Cette commande est évaluée à 1,2 milliard de dollars et s'ajoute à une commande antérieure de SunExpress pour 32 avions MAX. La compagnie aérienne, spécialisée dans les liaisons directes entre l'Europe , la Turquie et les destinations de vacances, a connu une croissance importante ces dernières années, grâce à l'augmentation régulière de sa flotte d'avions principalement le Boeing 737. L'année dernière, le nombre de passagers de SunExpress a grimpé à près de 10 millions de passagers sur environ 100 destinations. 'Nous entretenons une relation de longue date, solide et confiante avec Boeing. Nous avons donc décidé de transformer notre option en commande ', a déclaré Jens Bischof , PDG de SunExpress.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.65%