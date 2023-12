Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: succès du test d'interception de missile balistique information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - L'Agence américaine de défense antimissile et une équipe industrielle dirigée par Boeing ont réussi à intercepter un missile balistique à portée intermédiaire dans l'espace lors du dernier test du système dit 'Ground-based Midcourse Defense' ou GMD.



Ce test validé la configuration du système GMD, qui donne aux opérateurs de défense antimissile plus de temps, d'espace et de flexibilité pour intercepter les menaces de missiles balistiques contre le territoire américain.



Au cours du test, un intercepteur GMD a libéré un véhicule de destruction exo-atmosphérique à force cinétique, déployé depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie.



'Ce test réussi est important car il ouvre une fenêtre d'opportunité pour intercepter les menaces contre notre pays', a déclaré Debbie Barnett, vice-présidente des systèmes de missiles stratégiques et de défense. 'Nous nous engageons à améliorer continuellement la capacité du système GMD pour répondre aux besoins en évolution rapide du pays en matière de défense antimissile.'









Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.48%