Boeing: succès des tests opérationnels du F/A-18 en Inde 20/07/2022 à 15:59

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son F/A-18 Super Hornet a terminé avec succès ses tests de démonstration opérationnelle au sein de la station navale indienne de Goa (Inde), montrant ses capacités à opérer efficacement et en toute sécurité à partir des porte-avions de la marine indienne.



Dans ce cadre, deux F/A-18E Super Hornets de l'US Navy ont effectué plusieurs vols de démonstrations, enchaînant vols, exercices et figures dans différentes configuration de poids et d'équipement.



'L'équipe Boeing a eu le privilège de montrer la compatibilité du F/A-18 Super Hornet avec les porte-avions indiens à Goa', a déclaré Alain Garcia, vice-président du développement commercial en Inde pour Boeing Defence, Space & Security et Boeing Global Services, soulignant que l'appareil est 'l'un des chasseurs polyvalents les plus éprouvés et les plus abordables au monde'.