Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : succès d'un test du système GMD information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Boeing indique que l'Agence américaine de défense antimissile (MDA) a démontré la capacité d'interception avancée pour le système de défense à mi-parcours (GMD) basé au sol, qui défend les États-Unis contre les menaces de missiles balistiques intercontinentaux. 'Elément du système de défense antimissile balistique du MDA, GMD fournit la seule capacité de vaincre les menaces de missiles balistiques à longue portée des États voyous - protégeant les États-Unis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an', affirme Boeing. Maître d'oeuvre du système GMD depuis 1998, le constructeur aéronautique dirige l'équipe de l'industrie pour l'ingénierie, le développement, l'intégration, les tests, les opérations et les activités de maintenance du système sur le terrain.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.69%