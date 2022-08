Boeing: succès d'un test d'obus à statoréacteur avec Nammo information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 12:13

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir testé avec succès un projectile d'artillerie à statoréacteur, avec la société norvégienne de défense et d'aérospatiale Nammo, démontrant ainsi la viabilité de l'une des priorité de l'armée américaine - les tirs de précision à longue portée.



Lors de l'essai du 28 juin au centre d'essai d'Andøya en Norvège, un projectile Boeing Ramjet 155 a été tiré d'un canon et son statoréacteur s'est allumé avec succès. Il a démontré une stabilité de vol avec un processus de combustion du moteur bien contrôlé.



'Nous pensons que le Boeing Ramjet 155, avec une maturation et des tests technologiques continus, peut aider l'armée américaine à répondre à ses priorités de modernisation des tirs de précision à longue portée', a déclaré Steve Nordlund, vice-président et directeur général de Boeing Phantom Works.



Le test à longue portée à Andøya fait suite à des années de R&D et de tests par Boeing et Nammo de la technologie des statoréacteurs, y compris plus de 450 tests statiques ou à courte portée.