Boeing : succès d'un ravitaillement en vol sans pilote

(CercleFinance.com) - C'est une première dans l'histoire de l'aviation: Boeing annonce aujourd'hui que le MQ-25 T1 est devenu le premier avion sans pilote à ravitailler un autre appareil en vol - en l'occurrence un F/A-18 Super Hornet - à l'occasion d'un essai réalisé avec l'US Navy le 4 juin. ' Cet événement historique est tout à l'honneur des équipes conjointes de Boeing et de l'US Navy', a déclaré Leanne Caret, présidente et responsable de la direction de Boeing Defence, Space & Security. Cette opération intervient après 25 vols d'essais préalables visant à tester l'aérodynamisme de l'avion et à valider les simulations approfondies de ravitaillement. Le MQ-25 T1 poursuivra désormais ses essais en vol avant d'être expédié à Norfolk, en Virginie, pour des essais de manutention à bord d'un porte-avions de l'US Navy, indique Boeing.

