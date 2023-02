Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: soutient le centre d'innovation STEM NOLA information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier soir un investissement d'un million de dollars dans STEM NOLA, présenté comme un leader national dans la conception et la prestation d'activités basées sur les STEM, soit les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques.



L'idée est de soutenir la construction du centre d'innovation STEM de pointe et de rendre ainsi l'enseignement de ces matières plus accessible aux communautés défavorisées.



'Boeing investit dans l'enseignement des STEM car c'est le carburant qui propulsera l'industrie aérospatiale vers l'avant - y compris nos futurs programmes spatiaux', a déclaré en substance Ted Colbert, directeur général de Boeing Défense, Espace et Sécurité.



Dans le courant de l'année, STEM NOLA commencera ainsi la construction d'un bâtiment de 4000 m² à la Nouvelle-Orléans, qui servira de centre d'innovation, annonce Boeing.





