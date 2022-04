Boeing: soutient la R&D sur le réchauffement climatique information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 15:42

(CercleFinance.com) - Boeing annonce s'associer à l'initiative du Yale Center for Natural Carbon Capture visant à lutter contre le changement climatique par le biais d'un programme de recherche scientifique et d'innovations. L'avionneur prévoit de consacrer 10 M$ sur cinq ans à ce projet.



'Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque et chez Boeing, nous pensons que nous avons la responsabilité d'agir et d'aider à trouver des solutions pour inverser ses effets', a déclaré Chris Raymond, directeur du développement durable de Boeing.



Pour cela, l'industrie et les milieux universitaires doivent travailler ensemble et lutter contre le changement climatique, a-t-il expliqué en substance, ajoutant que Boeing était 'honoréde soutenir le travail révolutionnaire et important de Yale'



Par ailleurs, à travers sa coentreprise Wisk, Boeing s'efforce de mettre sur le marché le premier taxi aérien entièrement électrique et autonome aux États-Unis, aidant à décarboner le transport tout en offrant de nouvelles opportunités commerciales centrées sur la mobilité aérienne urbaine.