Boeing : Southwest commande 100 737 MAX, option sur 155

Cercle Finance • 29/03/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé lundi que Southwest Airlines avait passé une commande ferme portant sur 100 avions 737 MAX et posé une option sur 155 autres appareils. Aux prix catalogue, le contrat représente une valeur de 12,5 milliards de dollars (10,6 milliards d'euros), un montant qui pourrait passer à près de 32 milliards de dollars si toutes les options devaient être exercées. Les avionneurs consentent néanmoins de fortes ristournes sur les importantes commandes passées par les compagnies aériennes. Boeing souligne que la commande de Southwest intervient alors que le transporteur basé à Dallas souhaitait moderniser la plus grande composante de sa flotte, à savoir ses appareils 737-700 pouvant accueillir entre 140 et 150 passagers. Du côté de Southwest, on dit vouloir réaffirmer la confiance du groupe dans le Boeing 737 MAX 8, longtemps cloué au sol en raison de problèmes techniques mais que Southwest exploite de nouveau depuis quelques semaines. Le carnet de commandes de Southwest porte désormais sur 200 appareils 737-7 et 180 737-8, parmi lesquels seule une trentaine ont été livrés. Dopé par ces nouvelles encourageantes pour le secteur, le titre Boeing progressait de presque 3% lundi matin en préouverture à la Bourse de New York.

