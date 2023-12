Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: sous-marin autonome sans équipage livré à l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 18:20









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré à l'US Navy le 'Orca Extra Large' (XLUUV), soit 'le premier véhicule sous-marin sans équipage' après l'achèvement de tests d'acceptation.



e XLUUV, désigné par l'US Navy sous le nom de ' Orca ', est une nouvelle classe de sous-marins autonomes capables d'effectuer des missions critiques de longue durée pour atteindre 'la domination sous-marine dans des environnements changeants et des eaux contestées'.



'C'est l'aboutissement de plus d'une décennie de travaux pionniers visant à développer un véhicule sous-marin à longue portée, entièrement autonome, doté d'une grande capacité de charge utile et pouvant fonctionner de manière totalement indépendante d'un véhicule hôte', a déclaré Ann Stevens, vice-présidente des systèmes maritimes et du renseignement chez Boeing.





