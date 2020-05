Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : solutions pour minimiser les risques dans les avions Cercle Finance • 15/05/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé la nomination de Mike Delaney pour diriger une équipe qui sera chargée de développer de nouvelles solutions pour aider à minimiser les risques de santé pour les voyages aériens dans le cadre de la pandémie de Covid-19. L'équipe 'Confident Travel Initiative' travaillera avec les compagnies aériennes, les régulateurs, les passagers, les experts en maladies infectieuses et les spécialistes du comportement pour établir des recommandations de sécurité reconnues par l'industrie. Par exemple, l'équipe conseillera les opérateurs sur les désinfectants approuvés qui sont compatibles avec les ponts et les cabines de vol des avions, testant d'autres désinfectants, a déclaré Boeing. Dans son communiqué, Boeing a souligné que les systèmes de filtration d'air sur ses avions ont des capacités de filtrage similaires à celles utilisées dans les hôpitaux et les salles blanches industrielles, étant efficaces à 99,9% pour éliminer les virus et les bactéries. Mike Delaney était avant responsable de tout le développement des avions commerciaux.

