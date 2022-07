Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: solution Jeppesen FDA choisie par trois compagnies information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 13:35









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Virgin Atlantic, Corendon Dutch Airlines et Albawings ont sélectionné sa solution numérique Jeppesen FliteDeck Advisor (FDA) pour optimiser l'efficacité opérationnelle et réduire la consommation de carburant de leurs flottes d'avions Boeing.



'Lors d'un essai sur ses 787 Dreamliners, Virgin Atlantic a constaté que la solution numérique permettait des économies de carburant de croisière de 1,7%, économisant environ 1.900 kilogrammes de CO2 par vol pendant les trois mois d'essai', souligne-t-il.



Virgin Atlantic, Albawings et Corendon Dutch Airlines rejoignent 14 autres compagnies aériennes utilisant déjà la solution FliteDeck Advisor pour atteindre leurs objectifs de développement durable, telles qu'Etihad Airways.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +5.68%