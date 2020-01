Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : solde négatif de commandes en 2019 Cercle Finance • 15/01/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Boeing a annoncé avoir terminé l'année avec 380 livraisons au compteur, dont 79 au dernier trimestre. Pire : le constructeur américain finit 2019 avec un solde de -87 commandes nettes. En clair, il a connu plus d'annulations (333) que de commandes (246). Boeing paie ainsi au prix fort l'interdiction de vol qui frappe, depuis 10 mois, le 737 MAX. Résultat ? Boeing a perdu sa place de premier avionneur, au profit d'Airbus, numéro 1 pour la première fois depuis 2011.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.30%