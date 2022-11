Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Skymark Airlines intéressée par le 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que la compagnie aérienne japonaise, Skymark Airlines, projette d'ajouter 12 Boeing 737 MAX à sa flotte dans un souci de modernisation.



Selon Boeing, le transporteur a l'intention de commander quatre appareils, dont les variantes 737-8 et 737-10 avec des options portant sur deux avions supplémentaires. Par ailleurs, la compagnie aérienne ajoutera à sa flotte six 737-8 dans le cadre d'un contrat avec un bailleur.



Basée à l'aéroport Haneda de Tokyo, Skymark Airlines est le troisième transporteur japonais en termes de chiffre d'affaires et exploite actuellement une flotte de 29 Boeing 737-800 de nouvelle génération.



' Alors que Skymark Airlines cherche à développer durablement sa flotte, la famille 737 MAX offre une efficacité et des performances environnementales à la pointe du marché ', a déclaré Ihssane Mounir, vice-président directeur des ventes commerciales et du marketing de Boeing.





