Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : signe une lettre d'intention avec Air Astana Cercle Finance • 19/11/2019 à 13:09









(CercleFinance.com) - Boeing annonce qu'Air Astana à l'intention de commander 30 Boeing 737 MAX 8. Les sociétés ont signé aujourd'hui une lettre d'intention pour les 30 avions dont le prix catalogue s'établissait à 3,6 milliards de dollars. Air Astana a progressivement développé depuis le début de ses activités en mai 2002, ses activités depuis ses hubs situés à Almaty et Nur-Sultan (anciennement Astana), en créant un réseau desservant les principales villes du Kazakhstan, d'Asie centrale, d' Asie, de Chine, d' Europe et de Russie. La compagnie exploite une flotte comprenant des Boeing 757, 767 et la famille A320 d'Airbus. ' Aujourd'hui, nous exploitons des 757 et 767 et nous sommes convaincus que le MAX constituera une plate-forme solide pour la croissance de FlyArystan dans notre région, une fois que l'appareil sera remis en service ' a déclaré Peter Foster, président d'Air Astana.

Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%