Boeing: signe une commande avec Western Global Airlines

(CercleFinance.com) - Boeing et Western Global Airlines ont annoncé une commande ferme de deux 777 Freighters. L'accord comprend également une option d'achat supplémentaire.



Avec une autonomie de 9 200 kilomètres, le 777 Freighter peut transporter une charge utile structurelle maximale de 107 tonnes (235 900 livres), tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux avions précédents.



Boeing a prévu que la flotte mondiale de cargos augmentera de 70 % au cours des 20 prochaines années.





