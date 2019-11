Boeing : signe un protocole avec la République du Ghana

(CercleFinance.com) - Boeing et la République du Ghana ont signé un protocole d'entente au salon aéronautique de Dubaï pour trois avions 787-9 Dreamliner d'une valeur de 875,5 millions de dollars au prix affiché.

Le 787-9 peut transporter 296 passagers et parcourir jusqu'à 7 530 milles marins (13 950 km), tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 20 à 25% par rapport aux avions plus anciens.

Chaque jour, il y a plus de 1 600 vols commerciaux sur un 787 Dreamliner. Cela signifie que quelque part dans le monde, un 787 Dreamliner décolle toutes les minutes.

'Le 787 a une excellente réputation pour ses performances opérationnelles, sa consommation de carburant et son expérience des passagers, et nous sommes convaincus que nous avons le bon partenaire pour notre nouveau transporteur.' a déclaré Joseph Kofi Adda, Ministre de l'aviation et membre du Parlement, de la République du Ghana.