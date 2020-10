Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : signe un gros contrat avec la défense des Etats-Unis Cercle Finance • 13/10/2020 à 15:26









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un contrat d'un montant de 477 millions de dollars avec la Defense Logistics Agency, une agence du département de la Défense des Etats-Unis. Il s'agira d'assurer le maintien de la chaine d'approvisionnement et la fourniture des services logistiques sur le long-terme dans le cadre d'un contrat-cadre. 'Les capacités de gestion et de distribution de la chaîne d'approvisionnement de Boeing aideront à garantir que les pièces sont accessibles à tout moment et où qu'elles soient, en fonction de leur utilisation, tout en réduisant les coûts du cycle de vie des stocks et de la logistique', a déclaré John Guasto, directeur de Global Integrated Services Support pour Boeing. Boeing sera notamment responsable de la prévision, de la planification de la demande, de l'acquisition, du stockage, de l'emballage et de l'expédition directe des consommables afin de répondre aux besoins quotidiens de la demande.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.85%