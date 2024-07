Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: signe un contrat avec l'armée de l'air US information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - L'armée de l'air américaine a signé avec Boeing un contrat de 16,8 millions de dollars portant sur l'amélioration des logiciels et des données du KC-46A, ce qui permettra de renforcer la préparation aux missions et les performances de l'avion ravitailleur multi-missions.



Le contrat comprend des mises à jour du logiciel Onboard Performance Tool pour accélérer le lancement des missions, avec des améliorations spécifiques pour un chargement efficace du fret et la gestion des données de décollage et d'atterrissage pour la planification des vols.



Grâce à ces améliorations, les équipages pourront effectuer plus efficacement les calculs de masse et de centrage, charger l'avion et commencer les missions plus rapidement.



' L'armée de l'air américaine et ses alliés effectuent des missions mondiales cruciales avec la flotte croissante d'avions-citernes KC-46A et trouvent des moyens d'extraire davantage de capacités de la plate-forme ', a déclaré Lynn Fox, vice-président et responsable du programme KC-46. ' Nous collaborons pour intégrer des améliorations comme celles-ci et apporter des capacités supplémentaires à l'espace de combat aussi rapidement que possible pour répondre aux besoins évolutifs de la mission '.





Valeurs associées BOEING CO 179,54 USD NYSE -0,43%