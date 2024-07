Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: 'sécurité et qualité' pour l'Airshow de Farnborough information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Boeing profitera de sa présence au Salon aéronautique de Farnborough - qui se tiendra du 22 au 27 juillet à Farnborough (Royaume-Uni) - pour mettre en avant 'la sécurité et la qualité' de ses produits.



L'avionneur fait savoir que les visiteurs pourront profiter d'expériences immersives et interactives, ainsi que d'une démonstration aérienne mettant en avant les capacités du F-15QA.



Les visiteurs découvriront aussi des produits de défense, des programmes de fret et une section intérieure du futur 777X.



Enfin, Boeing indique que sa filiale Wisk profitera de l'événement pour dévoiler un taxi aérien autonome et électrique de 6ème génération, illustrant l'engagement continu de Boeing dans les technologies novatrices et durables.







