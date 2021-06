Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : se félicite de l'accord avec Airbus et l'UE Cercle Finance • 16/06/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir qu'il se félicite de l'accord impliquant Airbus et l'Union européenne, selon lequel tout futur soutien gouvernemental au développement ou à la production d'avions commerciaux doit être fourni aux conditions du marché. L'accord conclu maintient les règles garantissant que l'UE et les États-Unis respecteront leurs engagements sans nécessiter d'autre action de l'OMC, explique l'avionneur. 'Boeing soutiendra pleinement les efforts du gouvernement des Etats-Unis pour s'assurer que les principes de cette entente sont respectés', conclut-il.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.59%