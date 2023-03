Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: SAUDIA commande 49 Boeing 787 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Boeing et Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) ont annoncé aujourd'hui que la compagnie nationale allait agrandir sa flotte long-courrier en choisissant jusqu'à 49 Boeing 787 Dreamliners.



SAUDIA devrait d'abord acheter 39 787, avec 10 options supplémentaires. L'accord portera sur les modèles 787-9 et 787-10.



Au total, les transporteurs saoudiens ont annoncé aujourd'hui leur intention d'acheter jusqu'à 121 787 Dreamliners, ce qui constituera la cinquième plus importante commande commerciale en valeur de l'histoire de Boeing.



Cette commande soutiendra l'objectif du pays de desservir 330 millions de passagers et d'attirer 100 millions de visiteurs par an d'ici 2030.



' SAUDIA poursuit ses efforts d'expansion dans tous les aspects de la compagnie aérienne, qu'il s'agisse de l'introduction de nouvelles destinations ou de l'augmentation de la flotte d'avions ', a déclaré Son Excellence Ibrahim Al-Omar, directeur général du groupe SAUDIA pour qui l'objectif ' est de faire venir le monde dans le Royaume '.





