Boeing : salué pour son changement de directeur général

(CercleFinance.com) - Boeing s'adjuge 3,2% sur les premiers échanges à Wall Street, après l'annonce du départ de son directeur général (CEO) Dennis Muilenburg, et de son remplacement à titre temporaire par le directeur financier Greg Smith. Toujours dans des changements destinés à 'restaurer la confiance', le conseil d'administration a nommé David Calhoun comme CEO à partir du 13 janvier, ce dernier laissant dès maintenant la présidence du conseil à Lauwrence Kellner. 'Boeing travaillera avec un engagement renouvelé à la pleine transparence, y compris une communication effective et proactive avec la FAA, d'autres régulateurs mondiaux et ses clients', explique l'avionneur américain.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.34%