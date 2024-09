Boeing risque de faire grève vendredi en raison du mécontentement de certains travailleurs à l'égard d'un accord de travail provisoire

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal syndicat de Boeing doit se prononcer jeudi sur un nouveau contrat

Pour faire grève, les deux tiers des travailleurs doivent soutenir un arrêt de travail, et la plupart devraient rejeter l'accord.

Les jeunes travailleurs pourraient jouer un rôle prépondérant dans le vote en raison de la vague de départs à la retraite pour cause de pandémie

Une grève de 50 jours pourrait coûter à Boeing entre 3 et 3,5 milliards de dollars

Les négociations sociales mettent à l'épreuve le nouveau directeur général Kelly Ortberg

(Ajout d'une date à Seattle et d'un commentaire d'un employé de Boeing dans les deux derniers paragraphes) par Allison Lampert et Matt McKnight

Boeing BA.N risque de se retrouver en grève dès vendredi si la plupart des ouvriers de l'usine du constructeur d'avions américain dans le nord-ouest du Pacifique votent jeudi en faveur d'un arrêt de travail et rejettent un accord de principe qui a mis en colère nombre d'entre eux.

Les quelque 30 000 travailleurs qui fabriquent les 737 MAX, 767 et 777 de Boeing à Portland, dans l'Oregon, et dans la région de Seattle se prononceront sur leur premier contrat complet en 16 ans. Un négociateur clé du syndicat a reconnu que de nombreux travailleurs sont en colère parce qu'ils voulaient des augmentations de salaire plus importantes et d'autres améliorations. La voie vers la grève est cependant loin d'être dégagée. Selon le syndicat , à moins qu'une majorité des deux tiers ne vote en faveur de la grève, l'accord est approuvé, qu'un second vote portant sur le soutien au contrat soit ou non passé. Le mécontentement des travailleurs à l'égard de l'accord de principe conclu dimanche s'est manifesté dans certaines des usines Boeing de la région de Seattle, où les employés ont organisé des marches, tapé sur des casseroles et fait retentir des klaxons cette semaine, a déclaré un travailleur à Reuters. Selon une note de TD Cowen, une grève de 50 jours pourrait coûter à Boeing entre 3 et 3,5 milliards de dollars de liquidités. La dernière grève des travailleurs de Boeing, en 2008 (), a entraîné la fermeture des usines pendant 52 jours et un impact sur le chiffre d'affaires estimé à 100 millions de dollars par jour.

"Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens en colère sur de nombreux sujets qui leur tiennent à cœur", a déclaré Jon Holden, qui a dirigé les négociations pour le principal syndicat de Boeing, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM).

"Il est possible qu'ils votent contre cette proposition et qu'ils se mettent en grève", a déclaré M. Holden, président du district 751 de l'IAM, lors d'un entretien accordé lundi. Les négociations collectives sont un test pour le nouveau directeur général de Boeing, Kelly Ortberg , qui a rencontré M. Holden après avoir pris ses fonctions en août en promettant de rétablir les relations avec les syndicats, d'améliorer la sécurité et d'accélérer la production du 737 MAX, l'avion de ligne le plus vendu de Boeing. M. Ortberg s'est rendu mercredi à l'usine du constructeur aéronautique à Renton, dans l'État de Washington, pour discuter de l'accord avec les travailleurs, a indiqué une source. Boeing est endetté à hauteur de 60 milliards de dollars et fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation et des clients, après qu'un bouchon de porte d'un MAX presque neuf a explosé un avion de ligne d'Alaska Air

ALK.N en plein vol en janvier. Les actions du constructeur d'avions ont chuté de 36,5 % depuis le début de l'année.

L'accord proposé comprend une augmentation générale des salaires de 25 %, une prime à la signature de 3 000 dollars et l'engagement de construire le prochain avion commercial de Boeing dans la région de Seattle, à condition que le programme soit lancé au cours des quatre années du contrat.

M. Holden a déclaré que les travailleurs souhaitaient une augmentation de salaire plus proche de sa position initiale, à savoir 40 % sur trois ou quatre ans, et que certains étaient mécontents de la perte d'une prime annuelle qui représentait en moyenne 3,7 % des revenus au cours des 20 dernières années.

Stephanie Pope, qui dirige la division des avions commerciaux du constructeur, a indiqué aux employés, dans une note datée de mardi, que l'accord offrait de "l'argent garanti", étant donné que certains travailleurs s'étaient inquiétés de la manière dont la prime précédente était versée.

"Nous avons négocié en toute bonne foi avec l'équipe de l'IAM qui vous représente et défend vos intérêts", a écrit M. Pope. "Permettez-moi d'être clair: nous ne nous sommes pas retenus dans l'espoir d'un second vote

Les jeunes arrivants chez Boeing devraient jouer un rôle prépondérant dans le vote, en raison des changements démographiques survenus depuis la pandémie, qui ont entraîné une vague de départs et de retraites parmi les travailleurs plus âgés et plus expérimentés, selon une source industrielle.

Sur les plus de 30 000 employés de Boeing représentés par le district 751, près de la moitié ont moins de six ans d'expérience, selon le syndicat. C'est deux fois plus qu'avant la pandémie.

L'accord propose, par exemple, un nouveau plan de congé parental d'une durée maximale de 12 semaines qui, selon M. Holden, dépasse tout ce que prévoient les lois en vigueur dans les États de Washington et de l'Oregon.

Le syndicat a également réduit le nombre d'heures supplémentaires obligatoires afin que les travailleurs ne soient pas obligés de travailler des week-ends consécutifs, une question importante pour les jeunes employés.

"Nous avons bien compris les caractéristiques démographiques de notre unité de transactions", a déclaré M. Holden, ajoutant que l'accord répondait également aux besoins des employés ayant plus d'ancienneté.

M. Holden a déclaré qu'il pensait que l'accord de principe était le meilleur accord qu'il pouvait obtenir dans le cadre des négociations.

Princie Stewart, un habitant de Seattle qui travaille pour Boeing depuis 1988 et qui a connu trois arrêts de travail, s'attend à débrayer une quatrième fois.

"Au vu des émotions, nous allons faire grève", a déclaré M. Stewart, qui travaille dans le cadre d'un programme commun entre le syndicat et Boeing. "Notre vote se résume à ce que les membres pensent de ce contrat, à savoir qu'il va aider leurs familles