Boeing: retenu pour un contrat anti-missile aux USA

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir été retenu par l'Agence américaine de lutte anti-missile (MDA) dans le cadre du renouvellement d'un contrat portant sur le système missile antibalistique américain 'Ground-based Midcourse Defense (GMD)'.



L'appel d'offres remporté aujourd'hui porte sur l'intégration des systèmes, la conduite de tests et la préparation du dispositif, précise le géant américain de l'aéronautique et de la défense.



Le groupe rappelle qu'il participe au programme GMD, le seul projet national visant à intercepter des ogives intercontinentales pendant leur phase de mi-parcours, depuis la création de celui-ci, en 1998.



Boeing indique qu'il prévoit d'effectuer les travaux liés au volet ayant trait à l'intégration, aux essais et à la préparation du système depuis son site de Huntsville (Alabama) qui célèbre son 60ème anniversaire cette année.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.12%