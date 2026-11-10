« Boeing restera à l'écoute des équipes de production pour les questions de sécurité délicates », déclare un dirigeant

Le responsable de la sécurité de Boeing BA.N a déclaré mardi que l'entreprise devait rester proche des ouvriers sur le terrain afin de garantir la circulation des informations sensibles en matière de sécurité, alors que le constructeur aéronautique américain augmente la production de ses principaux modèles d'avions commerciaux.

« À mesure que nous nous développons et que nous prenons de l'ampleur, il est selon moi essentiel de rester au plus près du terrain », a déclaré Don Ruhmann, directeur de la sécurité aérospatiale chez Boeing, lors d'une conférence à Montréal.

M. Ruhmann a expliqué lors du Sommet international sur la sécurité aérienne que se fier uniquement aux tableaux de bord et aux rapports pour obtenir des informations sur la sécurité « peut créer un décalage, car c’est généralement sur le terrain, au cœur de l’activité, que les informations cruciales émergent en premier lieu, et que les gens en parlent pour la première fois ».

Cet événement, qui s’attache à déterminer si l’aviation est prête à se développer en toute sécurité, intervient alors que les avionneurs accélèrent la production de nouveaux appareils et que l’association professionnelle des compagnies aériennes, l’IATA, prévoit que le trafic aérien mondial va plus que doubler d’ici 2050, malgré les difficultés actuelles liées au prix élevé du kérosène.

Boeing a déclaré avoir pris des mesures pour améliorer sa culture de la sécurité, qui a fait l'objet d'un examen minutieux en 2024 lorsqu’un bouchon de porte s’était détaché d’un 737 MAX presque neuf, après deux accidents antérieurs impliquant ce modèle d’avion.

Le constructeur aéronautique collabore avec l’autorité de régulation américaine, la Federal Aviation Administration, pour augmenter les cadences de production du 737 MAX, mais il a dû faire face à d’autres difficultés au sein de ses usines et de ses chaînes d’approvisionnement.

Lundi, la division commerciale du constructeur aéronautique a annoncé qu’elle allait réduire ses effectifs de 5 % afin de s’adapter à une augmentation plus progressive de la production.

M. Ruhmann a déclaré que les employés devaient avoir le sentiment de pouvoir faire confiance au système pour se manifester.

« S’ils ont le sentiment que leurs préoccupations ont été entendues, qu’ils ont été respectés et également protégés – et j’insiste sur le mot “protégés” –, ils le feront encore et encore, de sorte que l’information continue de circuler. »