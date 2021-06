Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : renouvelle son accord avec Turkish Technic Cercle Finance • 15/06/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir renouvelé pour une durée de trois ans son accord avec Turkish Technic. Ce contrat permettra à Turkish Technic de renforcer son efficacité, sa fiabilité et son accès à un réseau mondial de services de pièces et composants, assure l'avionneur. ' Notre accord renouvelé avec Boeing témoigne de notre engagement à fournir le meilleur produit final à nos clients ', a déclaré Mikail Akbulut, p.d.-g. de Turkish Technic. 'Turkish Technic continuera ainsi à rationaliser les opérations de maintenance avec les avantages de prix et de disponibilité du contrat de renouvellement', explique Boeing. Turkish Technic est l'un des principaux fournisseurs de services aéronautiques au monde, avec des services complets de maintenance, de réparation, de révision, de modification et de reconfiguration.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.72%