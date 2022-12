Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: renforce son équipe européenne information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 11:14

(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui renforcer sa présence en Europe pour saisir de nouvelles opportunités de croissance avec deux nouveaux dirigeants basés à Bruxelles.



Liam Benham a été nommé nouveau président de Boeing EU, NATO and Government Affairs Europe et sera rejoint par Kristen Richmond en tant que nouvelle directrice générale de la politique européenne.



Liam Benham dirigera le bureau de Boeing à Bruxelles et rendra compte au président de Boeing International, Sir Michael Arthur.



Kristen Richmond supervisera le portefeuille de l'aviation commerciale de la société, tout en soutenant les relations actuelles et en établissant de nouvelles relations avec les principales parties prenantes des institutions de l'Union européenne. Elle occupera également le poste de directrice adjointe du bureau de Bruxelles.



'Kristen et Liam joueront un rôle clé dans la création d'opportunités de croissance tout en restant au fait du paysage politique et économique dynamique de la région ', a déclaré Sir Michael Arthur, président de Boeing International.