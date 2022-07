Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: renforce son engagement pour le carburant durable information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 15:05

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Farnborough International Airshow organisé du 18 au 22 juillet au Royaume-Uni, Boeing est devenu le membre fondateur du Energy Innovation Center (EIC) de l'Université de Sheffield, dont le but est notamment de développer et commercialiser du carburant d'aviation durable (SAF).



L'EIC comprend le Sustainable Aviation Fuels Innovation Center (SAF-IC), une installation qui aidera à tester et à certifier de nouveaux carburants d'aviation durables (SAF), et le Translational Energy Research Center (TERC) , qui contiendra des installations adaptées à l'étude de différentes méthodes de production de SAF.



Le carburant d'aviation durable offre le potentiel le plus important pour décarboner l'aviation au cours des 20 à 30 prochaines années.

Le carburéacteur produit de manière durable réduit les émissions de CO2 jusqu'à 80 % au cours du cycle de vie du carburant, avec le potentiel d'atteindre 100 % à l'avenir.



Boeing s'est engagé à livrer des avions commerciaux capables et certifiés pour voler à 100% SAF d'ici 2030.