Boeing: rejoint la coalition d'entreprises pour le net zéro

(CercleFinance.com) - Boeing annonce rejoindre la Coalition d'entreprises pour l'innovation et la technologie vers le 'Net Zéro' (CCITNZ), soit une alliance commerciale intersectorielle dont le but est d'aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière de décarbonation et de changement climatique grâce à l'innovation et à la technologie.



Outre Boeing, les sociétés Baker Hughes, Carrier et United rejoindront aussi les membres fondateurs, à savoir Bechtel, GE, GM, Invenergy, Honeywell et Johnson Controls.



' Nous sommes honorés de rejoindre cette coalition afin que nous puissions apprendre les uns des autres et mettre en oeuvre des technologies révolutionnaires qui, à terme, soutiendront les objectifs climatiques ambitieux de nos parties prenantes', a commenté Chris Raymond, directeur du développement durable de Boeing.





