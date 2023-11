Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: rejoint 'aireg' pour un transport aérien plus duble information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir rejoint ' aireg ' (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany - soit une initiative aéronautique pour les énergies renouvelables en Allemagne), témoignant ainsi de son engagement en faveur d'un transport aérien et d'un carburant aérien plus durables.



Selon Boeing, les carburants d'aviation durables (SAF) pourraient réduire les émissions de CO2 jusqu'à 85 % sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par rapport au carburéacteur conventionnel.



'Boeing a déjà soutenu notre initiative dans le passé et nous allons désormais diriger conjointement le développement, la production, la fourniture et la livraison de SAF en coopération avec la CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) aux États-Unis', a déclaré Siegfried Knecht, président du conseil d'administration d'aireg.



Boeing s'engage à livrer tous ses avions commerciaux 100 % compatibles SAF d'ici 2030 et travaille avec des compagnies aériennes, des partenaires industriels, des gouvernements et des instituts de recherche du monde entier pour augmenter la disponibilité et réduire le coût du SAF.







