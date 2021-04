BOEING réduit ses pertes au premier trimestre, mais pas suffisamment

(AOF) - Boeing vient de dévoiler ses résultats au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, le géant américain de l'aéronautique a publié une perte nette de 561 millions de dollars sur la période, ou -92 cents par action, contre une perte nette de 641 millions de dollars, ou -1,11 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte nette par action ressort à -1,53 dollar ; elle se révèle plus importante que ce qu'attendait le consensus FactSet ( -0,97 dollar).

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 15,22 milliards de dollars au premier trimestre 2021 (-10% sur un an), globalement en ligne avec les attentes du marché, qui étaient de 15,24 milliards de dollars.

Pour le moment, Boeing n'a pas communiqué de perspectives chiffrées pour l'année 2021.

" Bien que la pandémie mondiale continue de poser des problèmes à l'environnement général du marché, nous considérons l'année 2021 comme un point d'inflexion clé pour notre secteur, car la distribution des vaccins s'accélère et nous travaillons ensemble, au sein du gouvernement et de l'industrie, pour contribuer à une reprise solide ", a commenté Dave Calhoun, le PDG de Boeing.

L'an dernier, Boeing avait accusé une perte nette abyssale de 11,9 milliards de dollars et vu son chiffre d'affaires fondre de 24% à 58,2 milliards de dollars. Boeing avait été pénalisé par les déboires de son 737 MAX et par la pandémie de Covid-19, qui avaient lourdement pesé sur les livraisons et les commandes.

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L'an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).