Boeing : recrute son 'leader transformationnel'

(CercleFinance.com) - La société Boeing annonce la nomination avec effet immédiat de Jinnah Hosein au poste de vice-président de l'ingénierie logicielle de la société, avec effet immédiat. La nouvelle recrue sera chargée de définir et diriger la stratégie d'ingénierie logicielle de Boeing. Il aura un rôle de 'leader transformationnel pour Boeing', a assuré Dave Calhoun, le directeur général de Boeing. Ex-vice-président de l'ingénierie logicielle pour Aurora, Jinnah Hosein a aussi occupé des postes de direction chez SpaceX et chez Tesla. Il a également été directeur de l'ingénierie logicielle de Google pour la mise en réseau dans le cloud et a été l'un des membres originaux de l'équipe d'ingénierie de la fiabilité des sites de Google.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.69%