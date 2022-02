Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: record de commandes en ligne de pièces en 2021 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir atteint un record annuel en 2021 avec plus de 2 milliards de dollars de commandes en ligne de pièces.



Alimenté par des investissements dans les outils numériques, Boeing Distribution Inc. (anciennement Aviall) a vendu près de 70 000 pièces via son site de commerce électronique à des clients commerciaux et gouvernementaux, éclipsant les niveaux d'avant la pandémie.



Les commandes commerciales ont représenté des ventes de 1,5 milliard de dollars, reflétant la poursuite de la reprise dans l'industrie du transport aérien.



Le site Web de pièces de commerce électronique, qui propose plus de 500 000 produits, a enregistré cinq millions de visites en provenance de 50 pays en 2021, précise l'avionneur.





