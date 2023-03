Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: reçoit une importante commande de Riyadh Air information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le transporteur saoudien Riyadh Air a choisi le 787 Dreamliner pour accompagner son lancement mondial et soutenir son objectif d'exploiter 'l'une des flottes les plus efficaces et les plus durables au monde'.



Propriété du Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite, Riyadh Air a annoncé qu'elle achèterait 39 appareils 787-9 avec des options portant sur 33 unités supplémentaires.



Basé dans la capitale, le transporteur Riyadh Air compte jouer un rôle clé dans la croissance du réseau de transport aérien de l'Arabie saoudite.



Cet accord fait partie du plan stratégique plus large de l'Arabie saoudite visant à transformer le pays en une plaque tournante mondiale de l'aviation.



Au total, les transporteurs saoudiens ont annoncé aujourd'hui leur intention d'acheter jusqu'à 121 appareils 787 Dreamliners dans ce qui sera la cinquième commande commerciale en valeur de l'histoire de Boeing.





