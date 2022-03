Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: reçoit une commande de 6 Chinook pour 195 M$ information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 16:37









(CercleFinance.com) - Boeing annonce étendre son partenariat avec le commandement aérien en charge des opérations spéciales de l'armée des Etats-Unis (Army Special Operations Aviation Command - USASOAC) enregistrant une commande de six hélicoptères MH-47G Block II Chinook supplémentaires pour un prix évalué à 195 M$.



Cette commande porte à 36 le nombre total d'appareils MH-47G Block II sous contrat avec l'USASOAC.



Le MH-47G Block II Chinook mis à niveau présente une structure améliorée et un poids allégé augmentant les performances et l'efficacité de l'appareil avec une meilleure portance et une meilleure autonomie, précise Boeing.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.51%