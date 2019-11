Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : reçoit une commande d'Emirates Cercle Finance • 20/11/2019 à 12:56









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne Emirates annonce ce mercredi la finalisation d'un contrat portant sur l'achat de trente avions 787-9 Dreamliner de Boeing, pour un montant de 8,8 milliards de dollars au prix catalogue. La compagnie aérienne va également mettre à jour une partie de son carnet de commandes en exerçant ses droits de substitution et en convertissant des 777 en 787. D'une longueur de 63 mètres, le 787-9 Dreamliner peut transporter 296 passagers, dans une configuration classique à deux classes, jusqu'à 13.950 kilomètres, tout en réduisant les coûts en carburant de plus de 20% par rapport aux avions précédents.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.64%