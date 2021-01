Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : reçoit six commandes ferme pour le 737-800 CF Cercle Finance • 19/01/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir reçu six commandes ferme et six options concernant son 737-800 Converted Freighter de la part de BBAM Limited Partnership. L'accord porte ainsi à 15 le nombre de commandes du 737-800BCF de BBAM et témoigne de la vigueur continue des marchés du commerce électronique et du fret express, assure Boeing. 'Le Boeing 737-800 Converted Freighter offre les performances et l'efficacité dont nos clients ont besoin', a assuré Steve Zissis, directeur général de la société BBAM qui dispose déjà d'une flotte de 276 Boeing. Principalement utilisé pour transporter du fret express sur des itinéraires intérieurs ou court-courriers, l'appareil peut transporter jusqu'à 23,9 tonnes sur 3750 kilomètres, précise l'avionneur.

