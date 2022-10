Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: reçoit les signaux de ses deux satellites information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - Deux satellites récemment lancés par Boeing envoient et reçoivent des signaux alors qu'ils poursuivent leur voyage vers leur destination orbitale.



Ces satellites permettront à SES, fournisseur de solutions de connectivité de contenu, de continuer à fournir des services de radiodiffusion et de radio en bande C ainsi que des communications de réseau essentielles aux États-Unis.



Les deux satellites 702SP à propulsion entièrement électrique, SES-20 et SES-21, ont été lancés hier à 17 h 36 depuis la station spatiale de Cap Canaveral.



Les satellites sont actuellement en train de monter en orbite vers leurs emplacements finaux d'exploitation orbitale.



' Notre configuration unique de double lancement a une nouvelle fois été un succès lors de cette mission ', souligne Ryan Reid, président de Boeing Satellite Systems International.



Après les vérifications en orbite, SES-20 et SES-21 devraient commencer à fonctionner en novembre. Ces satellites font partie des objectifs de la Commission fédérale des communications des États-Unis pour le déploiement des services 5G à travers le pays.





