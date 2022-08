Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing:réalise un investissement dans un centre d'innovation information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 11:46









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé un investissement de 5 millions de dollars dans un centre d'innovation de fabrication avancée à St. Louis (AMICSTL).



L'investissement aidera à financer une installation à la pointe de la technologie, à accélérer les programmes de perfectionnement de la main-d'oeuvre et à accroître les talents et les capacités techniques et de fabrication de la région.



La nouvelle usine de fabrication de pointe de près de 40 000 m2 permettra des programmes de développement couvrant notamment l'aérospatiale, la technologie agricole, l'automobile, le biomédical, la construction, la géospatiale et la logistique.



En plus de l'investissement de cinq ans de Boeing, Steve Nordlund, vice-président de Boeing Phantom Works, rejoindra le conseil d'administration de l'AMICSTL.





