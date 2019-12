Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : réalise l'atterrissage de son vaisseau Starliner Cercle Finance • 23/12/2019 à 12:54









(CercleFinance.com) - Boeing a réalisé dimanche avec succès l'atterrissage de son module de vaisseau spatial Starliner au White Sands Space Harbor au Nouveau-Mexique. Le CST-100 Starliner est ainsi devenu la première capsule spatiale orbitale américaine à atterrir sur le sol américain plutôt que dans un océan, a indiqué le groupe. Le module du vaisseau spatial a atterri sur le site de l'armée américaine après avoir passé un peu plus de deux jours en orbite. Bien que Starliner n'ait pas atteint son orbite et son arrivé à la Station spatiale internationale comme prévu, Boeing a pu atteindre un certain nombre d'objectifs de test, a indiqué la compagnie. Peu de temps après son lancement le 20 décembre et sa séparation de sa fusée, Starliner a connu une anomalie qui l'a fait utiliser trop de carburant pour atteindre sa destination de la Station spatiale internationale.

