Boeing: réagit après l'incident d'Alaska Airlines

(CercleFinance.com) - Boeing a réagi ce week-end après l'incident spectaculaire impliquant le vol 1282 qui a vu une porte-hublot du 737 MAX de la compagnie Alaska Airlines être arrachée en plein vol, alors que l'appareil survolait l'Oregon, vendredi 5 janvier.



'Nous travaillons pour recueillir plus d'informations et sommes en contact avec notre compagnie aérienne cliente. Une équipe technique de Boeing est prête à soutenir l'enquête' a réagi l'avionneur dans un premier temps.



'Nous soutenons pleinement la décision de la FAA d'exiger des inspections immédiates des avions 737-9 ayant la même configuration que l'avion concerné. En outre, une équipe technique de Boeing soutient l'enquête du NTSB sur l'accident du 5 janvier', a ajouté l'avionneur le lendemain.



Pour rappel, en octobre 2018 et mars 2019, Boeing s'était déjà retrouvé dans la tourmente après les crashs de deux Boeing 737 MAX. Le 737 MAX est la 4e génération d'appareils de la famille 737. Sa mise en service date de 2017.





