Boeing : ravitaillement en vol sans pilote grâce au MQ-25

(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui que son avion ravitailleur sans pilote, le MQ-25, a effectué avec succès sa 2e mission en ravitaillant en vol un avion E-2D Hawkeye de l'US Navy. 'Une fois opérationnel, le MQ-25 pourra ravitailler en vol tous les avions équipés de récepteurs compatibles', explique en substance le capitaine Chad Reed, responsable du programme d'avions sans pilote de la marine US. 'Ces vols de ravitaillement historiques fournissent une quantité incroyable de données que nous intégrons aux modèles numériques du MQ-25 afin de garantir que l'avion que nous produisons changera la donne pour l'US Navy', ajoute Dave Bujold, directeur du programme MQ-25 chez Boeing. En juin, le MQ-25 était devenu le premier appareil sans pilote a ravitailler un autre aéronef, en l'occurrence en F/A-18 Super Hornet.

