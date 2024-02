Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: quatre avions 787 commandés par Royal Brunei information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Boeing indique que Royal Brunei Airlines lui a commandé quatre appareils 787-9 Dreamliners pour renouveler sa flotte de gros-porteurs, dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme et de ses objectifs de développement durable.



Avec cette commande, qui a été finalisée en février et qui sera publiée sur le site de Boeing, la compagnie aérienne de Brunei explique pouvoir transporter plus de passagers et de fret plus loin tout en opérant plus efficacement.



Le 787-9, qui peut transporter près de 20% de passagers en plus que le 787-8 et parcourir 14.010 km, répondra ainsi aux besoins croissants de capacité du transporteur sur ses lignes moyen-courriers et long-courriers.





