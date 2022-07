Boeing: Qatar Airways commande 25 appareils 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que Qatar Airways a finalisé aujourd'hui une commande de 25 avions 737 MAX. La commande porte sur le modèle 737-10, soit le plus gros de la famille des 737 MAX, un appareil qui peut accueillir jusqu'à 230 passagers.



Fort d'une autonomie de 3 300 milles marins, l'appareil peut assurer 99% des routes de monocouloirs du monde, assure Boeing.



'Le 737-10 est parfaitement adapté au réseau régional de Qatar Airways et fournira au transporteur l'avion le plus performant et le plus économe en carburant de sa catégorie', a commenté Stan Deal, p.d.-g. de Boeing Commercial Airplanes.



Qatar Airways exploite actuellement plus de 120 avions Boeing, des avions passagers (modèles 777 et 787) ainsi que des 747 et 777 en version cargo.