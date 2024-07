Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: Qatar Airways commande 20 modèles 777-9 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Qatar Airways lui a passé commande de 20 avions 777-9 supplémentaires, portant ainsi son carnet de commandes pour le 777X à près de 100 unités.



Cette commande fait suite au lancement du programme '777X' par Qatar Airways, qui a également commandé 34 jets 777-8 Freighter.



Les 777-9 sont présentés comme 'les plus grands et les plus économes en carburant de la famille 777X', offrant une capacité de 426 passagers et une portée de 13 510 km, précise l'avionneur.





Valeurs associées BOEING CO 183,58 USD NYSE +2,63%