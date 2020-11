Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : publie ses prévisions concernant le fret aérien Cercle Finance • 17/11/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Boeing a publié aujourd'hui ses prévisions biennales mondiales de fret aérien (WACF), reflétant les impacts et les opportunités du COVID-19 ainsi que la demande substantielle à long terme pour les avions-cargos au cours des deux prochaines décennies. Grâce à un rebond du commerce mondial et à une croissance à long terme, le WACF prévoit une demande de 2 430 avions-cargos au cours des 20 prochaines années, soit 930 nouveaux nouveaux appareils et 1 500 appareils convertis à partir d'avions de passagers. Selon les nouvelles prévisions, le trafic aérien mondial de fret augmentera de 4% par an au cours des 20 prochaines années. La flotte mondiale de fret aérien devrait croître de plus de 60% jusqu'en 2039.

